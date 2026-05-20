SDAX aktuell: SDAX beginnt Mittwochshandel mit Gewinnen

Um 09:10 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,16 Prozent stärker bei 18 283,88 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 91,305 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,200 Prozent fester bei 18 290,60 Punkten in den Mittwochshandel, nach 18 254,13 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 297,62 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18 263,65 Einheiten.

SDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der SDAX bereits um 0,262 Prozent. Der SDAX lag noch vor einem Monat, am 20.04.2026, bei 18 078,12 Punkten. Der SDAX stand noch vor drei Monaten, am 20.02.2026, bei 18 023,92 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.05.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 16 753,14 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 5,35 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18 717,19 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 15 733,78 Punkten.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit Siltronic (+ 3,84 Prozent auf 87,80 EUR), SFC Energy (+ 3,70 Prozent auf 22,40 EUR), HelloFresh (+ 2,82 Prozent auf 4,45 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,46 Prozent auf 87,60 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 2,29 Prozent auf 178,80 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil Springer Nature (-6,44 Prozent auf 19,18 EUR), KWS SAAT SE (-2,83 Prozent auf 72,00 EUR), ATOSS Software (-2,82 Prozent auf 79,20 EUR), adesso SE (-1,68 Prozent auf 58,60 EUR) und GFT SE (-1,64 Prozent auf 21,05 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 46 905 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von 1&1 mit 4,060 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mutares-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,87 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at