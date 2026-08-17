SDAX aktuell: SDAX fällt zum Ende des Montagshandels zurück

Am Montag notierte der SDAX via XETRA schlussendlich 0,69 Prozent leichter bei 18 505,40 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 94,796 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,161 Prozent stärker bei 18 663,54 Punkten, nach 18 633,51 Punkten am Vortag.

Bei 18 663,54 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 18 488,23 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 17.07.2026, notierte der SDAX bei 18 250,65 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 18 365,64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 17 022,94 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,62 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten erreicht.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 5,82 Prozent auf 64,55 EUR), OHB SE (+ 2,51 Prozent auf 265,50 EUR), PNE (+ 1,93 Prozent auf 7,40 EUR), INDUS (+ 1,91 Prozent auf 34,60 EUR) und Einhell Germany vz (+ 1,90 Prozent auf 75,00 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen Medios (-3,69 Prozent auf 10,96 EUR), TeamViewer (-3,67 Prozent auf 6,56 EUR), Vossloh (-3,50 Prozent auf 57,85 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,41 Prozent auf 31,18 EUR) und Grand City Properties (-3,20 Prozent auf 9,39 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die HelloFresh-Aktie aufweisen. 1 425 786 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX nimmt die OHB SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 5,403 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Fokus

Die Mutares-Aktie präsentiert mit 2,35 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,68 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at