SDAX aktuell: SDAX im Aufwind

Um 12:08 Uhr erhöht sich der SDAX im XETRA-Handel um 0,17 Prozent auf 18 591,81 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 94,751 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,046 Prozent schwächer bei 18 551,75 Punkten in den Handel, nach 18 560,24 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 18 535,91 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 591,81 Punkten lag.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 0,813 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 10.08.2026, betrug der SDAX-Kurs 18 540,54 Punkte. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 10.06.2026, den Stand von 17 864,36 Punkten. Der SDAX lag noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, bei 16 535,50 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 7,12 Prozent zu Buche. Bei 19 325,96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell Carl Zeiss Meditec (+ 3,12 Prozent auf 31,74 EUR), Drägerwerk (+ 2,88 Prozent auf 114,20 EUR), NORMA Group SE (+ 2,74 Prozent auf 20,60 EUR), STO SE (+ 2,33 Prozent auf 101,20 EUR) und Ottobock (+ 2,11 Prozent auf 58,00 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil SMA Solar (-3,56 Prozent auf 59,55 EUR), Douglas (-3,08 Prozent auf 7,54 EUR), Jungheinrich (-1,89 Prozent auf 25,96 EUR), tonies (-1,67 Prozent auf 11,76 EUR) und Heidelberger Druckmaschinen (-1,54 Prozent auf 1,41 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Das Handelsvolumen der HelloFresh-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 628 638 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die 1&1-Aktie mit 4,220 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

KGV und Dividende der SDAX-Werte

Die Mutares-Aktie präsentiert mit 2,24 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die HAMBORNER REIT-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,89 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at