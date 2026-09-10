HAMBORNER REIT Aktie

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WKN DE: A3H233 / ISIN: DE000A3H2333

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XETRA-Handel im Blick 10.09.2026 12:26:40

SDAX aktuell: SDAX im Aufwind

SDAX aktuell: SDAX im Aufwind

Kaum verändert zeigt sich der SDAX aktuell.

Um 12:08 Uhr erhöht sich der SDAX im XETRA-Handel um 0,17 Prozent auf 18 591,81 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 94,751 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,046 Prozent schwächer bei 18 551,75 Punkten in den Handel, nach 18 560,24 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 18 535,91 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 591,81 Punkten lag.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 0,813 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 10.08.2026, betrug der SDAX-Kurs 18 540,54 Punkte. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 10.06.2026, den Stand von 17 864,36 Punkten. Der SDAX lag noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, bei 16 535,50 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 7,12 Prozent zu Buche. Bei 19 325,96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell Carl Zeiss Meditec (+ 3,12 Prozent auf 31,74 EUR), Drägerwerk (+ 2,88 Prozent auf 114,20 EUR), NORMA Group SE (+ 2,74 Prozent auf 20,60 EUR), STO SE (+ 2,33 Prozent auf 101,20 EUR) und Ottobock (+ 2,11 Prozent auf 58,00 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil SMA Solar (-3,56 Prozent auf 59,55 EUR), Douglas (-3,08 Prozent auf 7,54 EUR), Jungheinrich (-1,89 Prozent auf 25,96 EUR), tonies (-1,67 Prozent auf 11,76 EUR) und Heidelberger Druckmaschinen (-1,54 Prozent auf 1,41 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Das Handelsvolumen der HelloFresh-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 628 638 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die 1&1-Aktie mit 4,220 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

KGV und Dividende der SDAX-Werte

Die Mutares-Aktie präsentiert mit 2,24 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die HAMBORNER REIT-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,89 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 23,40 -2,09% 1&1 AG
Carl Zeiss Meditec AG 30,90 1,05% Carl Zeiss Meditec AG
Douglas AG 7,54 -3,70% Douglas AG
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 112,80 1,99% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
HAMBORNER REIT 4,21 0,00% HAMBORNER REIT
Heidelberger Druckmaschinen AG 1,39 -2,67% Heidelberger Druckmaschinen AG
HelloFresh 2,85 0,25% HelloFresh
Jungheinrich AG 25,24 -4,10% Jungheinrich AG
KWS SAAT SE & Co. KGaA 77,30 -3,01% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mutares 25,65 -0,19% Mutares
NORMA Group SE 20,00 0,50% NORMA Group SE
Ottobock 55,20 -2,82% Ottobock
SMA Solar AG 58,85 -3,84% SMA Solar AG
STO SE & Co. KGaA 100,80 0,80% STO SE & Co. KGaA
tonies 11,64 -2,02% tonies

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 414,79 -0,78%

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