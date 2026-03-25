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SDAX-Kursverlauf 25.03.2026 09:30:00

SDAX aktuell: SDAX klettert zum Start des Mittwochshandels

SDAX aktuell: SDAX klettert zum Start des Mittwochshandels

Der SDAX hält heute an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Mittwoch erhöht sich der SDAX um 09:13 Uhr via XETRA um 1,66 Prozent auf 16 791,35 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 83,326 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,859 Prozent höher bei 16 659,11 Punkten in den Handel, nach 16 517,29 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 16 791,35 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 16 659,11 Punkten lag.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 5,79 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 25.02.2026, stand der SDAX bei 17 958,54 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, lag der SDAX-Kurs bei 16 806,75 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.03.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 16 149,27 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,25 Prozent. Bei 18 480,20 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 5,39 Prozent auf 42,26 EUR), Siltronic (+ 5,29 Prozent auf 58,75 EUR), Nagarro SE (+ 5,26 Prozent auf 46,00 EUR), Hypoport SE (+ 5,05 Prozent auf 77,00 EUR) und Verve Group (+ 4,58 Prozent auf 1,37 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil SAF-HOLLAND SE (-4,83 Prozent auf 16,56 EUR), pbb (-1,37 Prozent auf 3,02 EUR), Gerresheimer (-1,15 Prozent auf 20,72 EUR), STO SE (-1,13 Prozent auf 105,40 EUR) und Adtran Networks SE (-0,44 Prozent auf 22,60 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HelloFresh-Aktie. 68 899 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,104 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Titel

Die TeamViewer-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Die Mutares-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,90 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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1&1 AG 23,25 -0,43% 1&1 AG
Adtran Networks SE 22,50 -0,44% Adtran Networks SE
Gerresheimer AG 20,62 0,00% Gerresheimer AG
grenke AG 12,84 1,10% grenke AG
HelloFresh 3,89 -3,11% HelloFresh
Hypoport SE 74,70 0,81% Hypoport SE
Mutares 31,85 5,12% Mutares
Nagarro SE 44,88 -0,31% Nagarro SE
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) 2,95 -3,72% pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
SAF-HOLLAND SE 17,24 -0,92% SAF-HOLLAND SE
Siltronic AG 58,10 3,29% Siltronic AG
STO SE & Co. KGaA 108,00 1,89% STO SE & Co. KGaA
TeamViewer 4,52 3,24% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 43,02 9,74% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
Verve Group 1,36 3,49% Verve Group

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SDAX 16 905,40 2,35%

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