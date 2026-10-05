SDAX aktuell: SDAX legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein

Am Montag verliert der SDAX um 15:40 Uhr via XETRA 0,05 Prozent auf 18 186,12 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 91,467 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,308 Prozent auf 18 250,71 Punkte an der Kurstafel, nach 18 194,70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 18 186,12 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 275,90 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wurde der SDAX mit 18 734,04 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, lag der SDAX-Kurs bei 18 539,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, lag der SDAX bei 17 365,82 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,78 Prozent. Das SDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 19 325,96 Punkte. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell TeamViewer (+ 5,41 Prozent auf 6,73 EUR), MLP SE (+ 3,15 Prozent auf 10,48 EUR), Südzucker (+ 3,04 Prozent auf 12,22 EUR), Befesa (+ 2,94 Prozent auf 35,05 EUR) und Springer Nature (+ 2,75 Prozent auf 20,55 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-4,41 Prozent auf 67,15 EUR), LPKF Laser Electronics (-3,82 Prozent auf 16,35 EUR), ASTA Energy Solutions (-3,74 Prozent auf 56,60 EUR), Basler (-3,69 Prozent auf 23,50 EUR) und grenke (-3,44 Prozent auf 10,10 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SDAX ist die grenke-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 440 135 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 4,246 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,58 zu Buche schlagen. Mit 8,59 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der HAMBORNER REIT-Aktie an.

Redaktion finanzen.at