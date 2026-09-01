SDAX aktuell: SDAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Der SDAX ging mit Verlusten aus dem Dienstagshandel.

Letztendlich tendierte der SDAX im XETRA-Handel 1,08 Prozent schwächer bei 18 731,16 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 95,582 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der SDAX 0,006 Prozent schwächer bei 18 934,34 Punkten, nach 18 935,41 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 18 956,76 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 702,35 Punkten lag.

SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der SDAX mit 18 302,79 Punkten berechnet. Der SDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, bei 18 958,94 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.09.2025, wies der SDAX einen Wert von 16 892,61 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 7,93 Prozent zu Buche. Bei 19 325,96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 15 733,78 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell GFT SE (+ 3,75 Prozent auf 26,30 EUR), CANCOM SE (+ 2,27 Prozent auf 22,50 EUR), Drägerwerk (+ 2,14 Prozent auf 114,80 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,74 Prozent auf 32,70 EUR) und Douglas (+ 1,51 Prozent auf 8,09 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen OHB SE (-8,68 Prozent auf 184,00 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-7,51 Prozent auf 72,05 EUR), Hypoport SE (-5,18 Prozent auf 83,30 EUR), Energiekontor (-4,46 Prozent auf 24,65 EUR) und Stabilus SE (-3,82 Prozent auf 16,62 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im SDAX

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die HelloFresh-Aktie aufweisen. 1 004 695 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX mit 4,070 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick

Die Mutares-Aktie präsentiert mit 2,23 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Unter den Aktien im Index präsentiert die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at