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SDAX-Entwicklung 10.08.2026 17:58:46

SDAX aktuell: SDAX letztendlich im Minus

SDAX aktuell: SDAX letztendlich im Minus

Der SDAX gab sich zum Handelsschluss schwächer.

Am Montag tendierte der SDAX via XETRA zum Handelsende 0,64 Prozent tiefer bei 18 539,34 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 90,644 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,218 Prozent auf 18 700,32 Punkte an der Kurstafel, nach 18 659,63 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 18 526,85 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 18 700,32 Punkten.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 10.07.2026, wies der SDAX 18 128,23 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 18 628,53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 17 394,92 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 6,82 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SDAX bereits bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern registriert.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit EVOTEC SE (+ 5,54 Prozent auf 3,66 EUR), TeamViewer (+ 2,60 Prozent auf 6,71 EUR), pbb (+ 2,09) Prozent auf 3,51 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 1,96 Prozent auf 15,60 EUR) und secunet Security Networks (+ 1,89 Prozent auf 194,20 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil Stabilus SE (-9,08 Prozent auf 15,62 EUR), GFT SE (-6,34 Prozent auf 22,15 EUR), PNE (-4,72 Prozent auf 9,89 EUR), Jungheinrich (-3,91 Prozent auf 24,58 EUR) und CANCOM SE (-3,41 Prozent auf 24,05 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 474 753 Aktien gehandelt. Die Springer Nature-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,028 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SDAX-Aktien

Die Mutares-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,61 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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CANCOM SE 24,35 -1,81% CANCOM SE
EVOTEC SE 3,67 4,91% EVOTEC SE
GFT SE 22,30 -5,71% GFT SE
HAMBORNER REIT 4,35 -0,46% HAMBORNER REIT
Jungheinrich AG 24,58 -3,76% Jungheinrich AG
KWS SAAT SE & Co. KGaA 70,10 -2,09% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 15,55 2,30% LPKF Laser & Electronics AG
Mutares 27,10 0,18% Mutares
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) 3,48 0,87% pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
PNE AG 9,02 -12,43% PNE AG
secunet Security Networks AG 194,40 1,99% secunet Security Networks AG
Springer Nature 20,35 0,99% Springer Nature
Stabilus SE 15,64 -8,11% Stabilus SE
TeamViewer 6,65 2,47% TeamViewer

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SDAX 18 540,54 -0,64%

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