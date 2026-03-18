SDAX aktuell: SDAX letztendlich leichter

Der SDAX ging nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 16 896,37 Punkten aus dem Mittwochshandel. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 82,860 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,384 Prozent höher bei 16 982,41 Punkten in den Handel, nach 16 917,52 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Mittwoch bei 16 841,34 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17 151,15 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 0,351 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 18.02.2026, wies der SDAX einen Stand von 18 093,03 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.12.2025, wies der SDAX 16 775,15 Punkte auf. Der SDAX lag vor einem Jahr, am 18.03.2025, bei 16 638,78 Punkten.

Der Index büßte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,65 Prozent ein. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 18 480,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 590,79 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit Heidelberger Druckmaschinen (+ 9,20 Prozent auf 1,45 EUR), pbb (+ 7,66 Prozent auf 2,98 EUR), Springer Nature (+ 4,59 Prozent auf 17,76 EUR), Hypoport SE (+ 4,46 Prozent auf 86,70 EUR) und Salzgitter (+ 3,47 Prozent auf 40,54 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil HelloFresh (-14,90 Prozent auf 3,88 EUR), Gerresheimer (-9,00 Prozent auf 17,60 EUR), tonies (-3,50 Prozent auf 10,48 EUR), Ottobock (-3,49 Prozent auf 52,60 EUR) und 1&1 (-3,00 Prozent auf 22,65 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX ist die HelloFresh-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 504 787 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,117 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Blick

Die Mutares-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. In puncto Dividendenrendite ist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,38 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at