SDAX aktuell: SDAX liegt am Freitagmittag im Minus

Der SDAX zeigt sich am Mittag leichter.

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,39 Prozent schwächer bei 18 687,01 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 91,656 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,396 Prozent leichter bei 18 685,37 Punkten in den Freitagshandel, nach 18 759,59 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SDAX betrug 18 693,24 Punkte, das Tagestief hingegen 18 600,56 Zähler.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der SDAX bereits um 3,31 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.05.2026, stand der SDAX bei 18 182,88 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.03.2026, wurde der SDAX mit 17 299,20 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 05.06.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 17 030,30 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 7,67 Prozent zu Buche. Bei 19 325,96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern registriert.

Die Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell HelloFresh (+ 3,60 Prozent auf 4,29 EUR), GFT SE (+ 3,46 Prozent auf 23,95 EUR), Eckert Ziegler (+ 2,62 Prozent auf 16,07 EUR), ATOSS Software (+ 2,53 Prozent auf 81,20 EUR) und Douglas (+ 1,86 Prozent auf 9,29 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-6,45 Prozent auf 88,45 EUR), Siltronic (-6,44 Prozent auf 93,75 EUR), PVA TePla (-4,85 Prozent auf 40,44 EUR), Elmos Semiconductor (-3,52 Prozent auf 175,60 EUR) und JOST Werke (-3,08 Prozent auf 53,50 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im SDAX ist die TeamViewer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 227 472 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 4,236 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,99 zu Buche schlagen. Die Mutares-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,31 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at