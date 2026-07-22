FRIEDRICH VORWERK Aktie
WKN DE: A255F1 / ISIN: DE000A255F11
|Kursentwicklung
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22.07.2026 15:58:44
SDAX aktuell: SDAX liegt am Nachmittag im Plus
Um 15:40 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,30 Prozent fester bei 18 417,48 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 88,636 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,236 Prozent leichter bei 18 318,46 Punkten, nach 18 361,84 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18 273,66 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 455,68 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht kletterte der SDAX bereits um 1,07 Prozent. Vor einem Monat, am 22.06.2026, wies der SDAX einen Stand von 18 395,47 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 22.04.2026, stand der SDAX noch bei 18 041,73 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 22.07.2025, einen Stand von 17 716,00 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6,12 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15 733,78 Zählern.
Tops und Flops aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit FRIEDRICH VORWERK (+ 6,66 Prozent auf 73,70 EUR), Wacker Neuson SE (+ 4,88 Prozent auf 21,50 EUR), MBB SE (+ 3,53) Prozent auf 181,80 EUR), 1&1 (+ 2,47 Prozent auf 20,75 EUR) und Südzucker (+ 2,45 Prozent auf 11,72 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen EVOTEC SE (-2,60 Prozent auf 3,44 EUR), Dermapharm (-2,52 Prozent auf 40,55 EUR), Basler (-2,51 Prozent auf 27,20 EUR), SMA Solar (-2,40 Prozent auf 59,05 EUR) und TeamViewer (-2,32 Prozent auf 5,69 EUR).
Die meistgehandelten SDAX-Aktien
Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 424 743 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die Ottobock-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,705 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der SDAX-Werte
Die Mutares-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,29 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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