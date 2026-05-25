SDAX aktuell: SDAX liegt zum Start des Montagshandels im Plus

Der SDAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch heute fort.

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,85 Prozent fester bei 18 896,67 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 92,425 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18 906,77 Zählern und damit 0,906 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (18 736,95 Punkte).

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 18 906,77 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 892,10 Punkten lag.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, einen Stand von 17 727,33 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 25.02.2026, wies der SDAX einen Wert von 17 958,54 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, einen Wert von 16 284,25 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 8,88 Prozent. In diesem Jahr markierte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18 906,77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern verzeichnet.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit secunet Security Networks (+ 2,47 Prozent auf 207,50 EUR), Ottobock (+ 2,32 Prozent auf 57,40 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,21) Prozent auf 92,35 EUR), KSB SE (+ 2,15 Prozent auf 808,00 EUR) und Sixt SE St (+ 2,15 Prozent auf 73,80 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5,16 Prozent auf 36,04 EUR), Dürr (-1,62 Prozent auf 21,20 EUR), PNE (-1,38 Prozent auf 10,00 EUR), Klöckner (-0,64 Prozent auf 12,34 EUR) und Deutsche Euroshop (-0,30 Prozent auf 19,82 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 44 503 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,095 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SDAX-Titel auf

Im SDAX hat die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,80 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mutares-Aktie an.

Redaktion finanzen.at