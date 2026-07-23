SDAX aktuell: SDAX nachmittags in Rot

Um 15:41 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 1,55 Prozent schwächer bei 18 119,05 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 88,645 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,099 Prozent auf 18 385,45 Punkte an der Kurstafel, nach 18 403,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 088,35 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 385,45 Zählern.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang ein Minus von 0,564 Prozent. Der SDAX lag vor einem Monat, am 23.06.2026, bei 18 157,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.04.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 17 882,83 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.07.2025, wies der SDAX einen Stand von 17 919,44 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,40 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit tonies (+ 2,92 Prozent auf 12,68 EUR), KSB SE (+ 2,64 Prozent auf 817,00 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,45 Prozent auf 33,42 EUR), SFC Energy (+ 1,64 Prozent auf 19,88 EUR) und MBB SE (+ 1,41 Prozent auf 186,40 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen LPKF Laser Electronics (-14,79 Prozent auf 14,40 EUR), Stabilus SE (-14,27 Prozent auf 13,70 EUR), Eckert Ziegler (-5,23 Prozent auf 13,41 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-4,77 Prozent auf 64,85 EUR) und SMA Solar (-3,49 Prozent auf 58,05 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Im SDAX weist die Stabilus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 432 800 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie hat im SDAX mit 3,574 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Mit 7,29 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at