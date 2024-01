SDAX aktuell: SDAX nachmittags mit grünem Vorzeichen

Um 15:42 Uhr klettert der SDAX im XETRA-Handel um 1,30 Prozent auf 13 766,97 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 111,806 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,847 Prozent fester bei 13 705,36 Punkten in den Handel, nach 13 590,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 13 680,42 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 781,34 Zählern.

SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 2,86 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, wurde der SDAX auf 13 799,64 Punkte taxiert. Der SDAX lag noch vor drei Monaten, am 24.10.2023, bei 12 331,69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.01.2023, erreichte der SDAX einen Stand von 13 222,21 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 büßte der Index bereits um 0,392 Prozent ein. Das SDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 14 067,87 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Punkten erreicht.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell MorphoSys (+ 6,78 Prozent auf 35,11 EUR), PVA TePla (+ 6,75 Prozent auf 21,52 EUR), Grand City Properties (+ 6,08 Prozent auf 8,98 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (+ 3,95 Prozent auf 5,95 EUR) und Dürr (+ 3,86 Prozent auf 22,62 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen Energiekontor (-1,54 Prozent auf 76,60 EUR), adesso SE (-1,41 Prozent auf 98,00 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,25 Prozent auf 20,62 EUR), CEWE Stiftung (-1,18 Prozent auf 100,20 EUR) und pbb (-1,11 Prozent auf 5,80 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SDAX weist die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 683 424 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die TRATON-Aktie mit 11,130 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,68 zu Buche schlagen. Die Schaeffler-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,32 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at