SDAX aktuell: SDAX notiert im Minus

Um 12:10 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,31 Prozent tiefer bei 18 034,44 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 97,063 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,415 Prozent fester bei 18 164,87 Punkten, nach 18 089,79 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18 034,44 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 183,47 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der SDAX bereits um 0,273 Prozent. Vor einem Monat, am 12.01.2026, wies der SDAX einen Stand von 18 190,77 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 12.11.2025, stand der SDAX noch bei 16 172,08 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 12.02.2025, einen Stand von 14 735,47 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 3,91 Prozent. Bei 18 480,20 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 17 174,39 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit Medios (+ 5,05 Prozent auf 17,06 EUR), Gerresheimer (+ 4,39 Prozent auf 19,49 EUR), Douglas (+ 3,38) Prozent auf 11,00 EUR), Ottobock (+ 3,01 Prozent auf 58,10 EUR) und grenke (+ 2,33 Prozent auf 14,94 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen HelloFresh (-10,19 Prozent auf 4,92 EUR), Siltronic (-5,44 Prozent auf 54,75 EUR), adesso SE (-5,19 Prozent auf 62,10 EUR), Wacker Neuson SE (-4,81 Prozent auf 20,80 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,20 Prozent auf 24,84 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Im SDAX weist die HelloFresh-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 971 053 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 9,883 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte

Die Mutares-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,90 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

