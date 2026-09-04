Eckert & Ziegler Aktie

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WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700

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Index-Performance im Blick 04.09.2026 12:26:57

SDAX aktuell: SDAX notiert im Plus

SDAX aktuell: SDAX notiert im Plus

Für den SDAX geht es am fünften Tag der Woche aufwärts.

Um 12:09 Uhr gewinnt der SDAX im XETRA-Handel 0,49 Prozent auf 18 687,86 Punkte. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 93,235 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,394 Prozent auf 18 670,35 Punkte an der Kurstafel, nach 18 597,03 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 18 668,12 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 739,94 Punkten verzeichnete.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht fiel der SDAX bereits um 1,44 Prozent zurück. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 04.08.2026, einen Stand von 18 639,43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, betrug der SDAX-Kurs 18 759,59 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, stand der SDAX bei 16 461,95 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,68 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit HelloFresh (+ 5,68 Prozent auf 2,79 EUR), PVA TePla (+ 4,73 Prozent auf 31,02 EUR), pbb (+ 4,43 Prozent auf 3,44 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 3,85 Prozent auf 13,50 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3,68 Prozent auf 59,20 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil EVOTEC SE (-1,59 Prozent auf 3,22 EUR), GFT SE (-1,14 Prozent auf 26,10 EUR), Basler (-0,88 Prozent auf 22,60 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0,87 Prozent auf 31,88 EUR) und Eckert Ziegler (-0,70 Prozent auf 12,70 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die HelloFresh-Aktie aufweisen. 480 592 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,123 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SDAX-Aktien auf

2026 hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die Mutares-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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1&1 AG 23,50 0,64% 1&1 AG
Basler AG 22,75 0,22% Basler AG
Carl Zeiss Meditec AG 31,40 -1,63% Carl Zeiss Meditec AG
Eckert & Ziegler 12,74 -0,08% Eckert & Ziegler
EVOTEC SE 3,23 -0,74% EVOTEC SE
GFT SE 25,90 -2,45% GFT SE
HelloFresh 2,79 5,77% HelloFresh
KWS SAAT SE & Co. KGaA 77,10 0,78% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 13,25 1,92% LPKF Laser & Electronics AG
Mutares 25,30 0,00% Mutares
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) 3,40 3,53% pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
PVA TePla AG 31,10 5,28% PVA TePla AG
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 59,25 3,95% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 734,04 0,74%

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