SDAX aktuell: SDAX präsentiert sich leichter

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 0,26 Prozent schwächer bei 18 351,46 Punkten. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 90,480 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,083 Prozent auf 18 383,28 Punkte an der Kurstafel, nach 18 398,48 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 18 383,68 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 251,46 Punkten lag.

SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 18 628,53 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 09.03.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 16 875,75 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.06.2025, wurde der SDAX auf 17 030,94 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 5,74 Prozent. Das SDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 15 733,78 Zähler.

Tops und Flops im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,26 Prozent auf 95,00 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 2,30 Prozent auf 60,05 EUR), Eckert Ziegler (+ 2,06 Prozent auf 15,83 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 1,83 Prozent auf 1,39 EUR) und pbb (+ 1,67 Prozent auf 3,41 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5,82 Prozent auf 35,30 EUR), SMA Solar (-4,63 Prozent auf 54,55 EUR), secunet Security Networks (-4,26 Prozent auf 193,40 EUR), TeamViewer (-2,67 Prozent auf 5,84 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-2,44 Prozent auf 25,60 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 322 516 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX mit 4,254 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Werte

Im SDAX weist die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,63 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at