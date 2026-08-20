SDAX aktuell: SDAX präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Letztendlich ging der SDAX den Donnerstagshandel nahezu unverändert (minus 0,07 Prozent) bei 18 520,63 Punkten aus dem Donnerstagshandel. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 93,947 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,163 Prozent stärker bei 18 564,31 Punkten in den Handel, nach 18 534,04 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 18 576,26 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 450,82 Punkten lag.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 0,766 Prozent nach unten. Der SDAX lag noch vor einem Monat, am 20.07.2026, bei 18 283,65 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, bei 18 517,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 17 015,45 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 6,71 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern erreicht.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit Südzucker (+ 3,32 Prozent auf 12,44 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,73 Prozent auf 33,08 EUR), MLP SE (+ 2,71 Prozent auf 8,71 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 2,30 Prozent auf 69,05 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,26 Prozent auf 63,45 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil tonies (-5,37 Prozent auf 11,64 EUR), Stabilus SE (-3,30 Prozent auf 16,42 EUR), Ströer SE (-3,13 Prozent auf 39,00 EUR), OHB SE (-2,76 Prozent auf 229,00 EUR) und LPKF Laser Electronics (-2,55 Prozent auf 13,35 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Im SDAX sticht die HelloFresh-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 104 754 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX nimmt die OHB SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 5,247 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus

Die Mutares-Aktie hat mit 2,34 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,74 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at