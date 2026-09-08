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Index-Performance im Fokus 08.09.2026 09:28:53

SDAX aktuell: SDAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer

SDAX aktuell: SDAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer

Der SDAX gibt heute nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 0,05 Prozent tiefer bei 18 743,31 Punkten. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 94,295 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18 742,63 Zählern und damit 0,058 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (18 753,48 Punkte).

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 18 770,53 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 18 739,58 Punkten.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Wert von 18 659,63 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.06.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 18 398,48 Punkten gehandelt. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 08.09.2025, den Stand von 16 742,45 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 8,00 Prozent nach oben. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. 15 733,78 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit HORNBACH (+ 6,12 Prozent auf 86,70 EUR), HelloFresh (+ 1,40 Prozent auf 2,82 EUR), tonies (+ 1,19) Prozent auf 11,90 EUR), SMA Solar (+ 1,09 Prozent auf 60,55 EUR) und secunet Security Networks (+ 1,05 Prozent auf 201,50 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil TeamViewer (-3,02 Prozent auf 6,42 EUR), GFT SE (-1,56 Prozent auf 25,25 EUR), Basler (-1,49 Prozent auf 23,15 EUR), Grand City Properties (-1,41 Prozent auf 9,09 EUR) und SFC Energy (-1,41 Prozent auf 21,05 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die TeamViewer-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 97 831 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,176 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,26 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,82 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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1&1 AG 23,90 1,06% 1&1 AG
Basler AG 23,45 -0,42% Basler AG
GFT SE 25,50 -0,39% GFT SE
Grand City Properties S.A. 9,22 0,77% Grand City Properties S.A.
HAMBORNER REIT 4,23 -0,12% HAMBORNER REIT
HelloFresh 2,76 0,33% HelloFresh
HORNBACH Holding 86,20 2,01% HORNBACH Holding
KWS SAAT SE & Co. KGaA 79,50 2,85% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mutares 25,75 -0,39% Mutares
secunet Security Networks AG 196,40 -2,04% secunet Security Networks AG
SFC Energy AG 21,10 -0,47% SFC Energy AG
SMA Solar AG 60,70 1,68% SMA Solar AG
TeamViewer 6,59 -0,38% TeamViewer
tonies 12,00 2,21% tonies

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 774,65 0,11%

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