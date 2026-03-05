SDAX aktuell: SDAX schließt mit Verlusten

Der SDAX sank im XETRA-Handel letztendlich um 1,43 Prozent auf 17 304,11 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 90,546 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,020 Prozent schwächer bei 17 552,49 Punkten in den Handel, nach 17 556,01 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 17 301,72 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17 778,58 Punkten lag.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 1,81 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 05.02.2026, betrug der SDAX-Kurs 17 878,47 Punkte. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 05.12.2025, den Stand von 16 905,70 Punkten. Der SDAX lag noch vor einem Jahr, am 05.03.2025, bei 15 517,54 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 0,297 Prozent zu Buche. Bei 18 480,20 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 16 983,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell GFT SE (+ 13,02 Prozent auf 18,06 EUR), Gerresheimer (+ 5,66 Prozent auf 18,12 EUR), HelloFresh (+ 4,57 Prozent auf 4,90 EUR), Sixt SE St (+ 4,34 Prozent auf 67,25 EUR) und adesso SE (+ 4,10 Prozent auf 66,00 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil Dürr (-10,13 Prozent auf 20,40 EUR), pbb (-7,86 Prozent auf 3,00 EUR), SMA Solar (-6,31 Prozent auf 29,98 EUR), Schaeffler (-6,04 Prozent auf 7,71 EUR) und Vossloh (-4,96 Prozent auf 74,70 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Das Handelsvolumen der pbb-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 2 393 582 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Schaeffler-Aktie mit 7,465 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

KGV und Dividende der SDAX-Werte

Die Mutares-Aktie präsentiert mit 4,12 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Mutares-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,36 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at