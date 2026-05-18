SDAX aktuell: SDAX schlussendlich mit Kursplus

Der SDAX sprang im XETRA-Handel letztendlich um 0,36 Prozent auf 18 432,62 Punkte an. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 91,010 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,705 Prozent tiefer bei 18 236,19 Punkten, nach 18 365,64 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 18 232,17 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 586,57 Punkten lag.

SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, stand der SDAX bei 18 268,79 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 18.02.2026, den Wert von 18 093,03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, den Wert von 16 568,94 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6,21 Prozent nach oben. Das SDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 18 717,19 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit SMA Solar (+ 7,19 Prozent auf 67,85 EUR), Drägerwerk (+ 6,29 Prozent auf 86,20 EUR), KSB SE (+ 5,21 Prozent auf 828,00 EUR), Grand City Properties (+ 4,41 Prozent auf 9,70 EUR) und Medios (+ 4,22 Prozent auf 12,84 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil Nagarro SE (-6,66 Prozent auf 40,64 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,33 Prozent auf 38,04 EUR), Dermapharm (-4,05 Prozent auf 49,70 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-3,67 Prozent auf 65,70 EUR) und Ottobock (-3,06 Prozent auf 60,10 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SDAX ist die TeamViewer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 703 535 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX hat die 1&1-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,972 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die SDAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,72 zu Buche schlagen. Die Mutares-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,03 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at