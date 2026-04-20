Heidelberger Druckmaschinen Aktie

Heidelberger Druckmaschinen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 731400 / ISIN: DE0007314007

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Index-Performance im Blick 20.04.2026 12:26:57

SDAX aktuell: SDAX schwächelt am Montagmittag

SDAX aktuell: SDAX schwächelt am Montagmittag

Mit dem SDAX geht es am Montag abwärts.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 0,98 Prozent leichter bei 18 088,93 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 92,207 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 1,00 Prozent schwächer bei 18 085,42 Punkten, nach 18 268,79 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 18 104,83 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 035,61 Punkten verzeichnete.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 20.03.2026, den Wert von 16 197,98 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.01.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 17 632,41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, einen Wert von 15 107,91 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 4,22 Prozent. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 480,20 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell PNE (+ 2,53 Prozent auf 8,92 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 2,51 Prozent auf 83,70 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,28 Prozent auf 174,40 EUR), PVA TePla (+ 1,15 Prozent auf 36,82 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,13 Prozent auf 35,90 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen EVOTEC SE (-5,23 Prozent auf 5,35 EUR), Hypoport SE (-3,63 Prozent auf 90,35 EUR), Verve Group (-3,34 Prozent auf 1,51 EUR), TeamViewer (-3,19 Prozent auf 5,00 EUR) und Befesa (-2,97 Prozent auf 34,25 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie aufweisen. 380 612 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,272 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Mitglieder

Unter den SDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 3,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,83 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 24,10 0,21% 1&1 AG
Befesa 34,25 -2,14% Befesa
Elmos Semiconductor 174,20 1,99% Elmos Semiconductor
EVOTEC SE 5,36 -1,92% EVOTEC SE
FRIEDRICH VORWERK 82,80 2,03% FRIEDRICH VORWERK
grenke AG 13,44 -1,32% grenke AG
Heidelberger Druckmaschinen AG 1,60 -0,43% Heidelberger Druckmaschinen AG
Hypoport SE 90,70 -2,42% Hypoport SE
Mutares 24,95 -0,40% Mutares
PNE AG 8,92 0,22% PNE AG
PVA TePla AG 36,92 3,88% PVA TePla AG
TeamViewer 4,93 -3,32% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 35,78 0,34% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
Verve Group 1,51 -2,84% Verve Group

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 101,53 -0,92%

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