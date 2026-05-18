SDAX aktuell: SDAX startet in der Verlustzone

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt aktuell.

Am Montag gibt der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,49 Prozent auf 18 275,26 Punkte nach. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 91,010 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,705 Prozent auf 18 236,19 Punkte an der Kurstafel, nach 18 365,64 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 275,26 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18 232,17 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, bei 18 268,79 Punkten. Der SDAX notierte noch vor drei Monaten, am 18.02.2026, bei 18 093,03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 16 568,94 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,30 Prozent nach oben. Das SDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 18 717,19 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Drägerwerk (+ 3,58 Prozent auf 84,00 EUR), HelloFresh (+ 2,58 Prozent auf 4,37 EUR), SMA Solar (+ 2,21 Prozent auf 64,70 EUR), TeamViewer (+ 1,37 Prozent auf 5,55 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,06 Prozent auf 90,45 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil Hypoport SE (-5,38 Prozent auf 78,30 EUR), Nagarro SE (-4,18 Prozent auf 41,72 EUR), Ottobock (-3,23 Prozent auf 60,00 EUR), Befesa (-2,45 Prozent auf 33,90 EUR) und SFC Energy (-2,38 Prozent auf 20,50 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie aufweisen. 75 768 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,972 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,03 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at