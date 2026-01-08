SDAX aktuell: SDAX verbucht am Donnerstagmittag Verluste

Am Donnerstag bewegt sich der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,81 Prozent tiefer bei 17 856,39 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 94,719 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,035 Prozent höher bei 18 008,53 Punkten in den Handel, nach 18 002,30 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 17 844,05 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 039,54 Punkten verzeichnete.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der SDAX bereits um 2,40 Prozent. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 08.12.2025, einen Stand von 16 879,00 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 08.10.2025, den Wert von 17 399,21 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.01.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 13 883,84 Punkten gehandelt.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell PVA TePla (+ 2,74 Prozent auf 24,76 EUR), pbb (+ 2,40 Prozent auf 4,26 EUR), PATRIZIA SE (+ 2,06 Prozent auf 8,42 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 1,47 Prozent auf 89,60 EUR) und Deutsche Euroshop (+ 1,06 Prozent auf 19,00 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,27 Prozent auf 23,08 EUR), GFT SE (-3,14 Prozent auf 20,05 EUR), HelloFresh (-2,98 Prozent auf 5,59 EUR), Medios (-2,62 Prozent auf 14,84 EUR) und Energiekontor (-2,44 Prozent auf 35,95 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 345 552 Aktien gehandelt. Die Schaeffler-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 8,187 Mrd. Euro.

SDAX-Fundamentaldaten

Im SDAX weist die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. HAMBORNER REIT-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,10 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at