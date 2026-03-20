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SDAX-Kursverlauf 20.03.2026 17:59:10

SDAX aktuell: SDAX zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter

SDAX aktuell: SDAX zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter

Der SDAX zeigte sich schlussendlich mit negativem Vorzeichen.

Der SDAX sank im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,81 Prozent auf 16 245,78 Punkte. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 83,473 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,693 Prozent auf 16 491,36 Punkte an der Kurstafel, nach 16 377,93 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 16 245,78 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 16 622,71 Punkten.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der SDAX bereits um 3,51 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.02.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18 023,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, einen Stand von 16 732,54 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.03.2025, wies der SDAX einen Stand von 16 217,16 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 6,40 Prozent zurück. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 480,20 Punkten. Bei 16 245,78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Gerresheimer (+ 21,76 Prozent auf 21,60 EUR), Elmos Semiconductor (+ 8,58 Prozent auf 139,20 EUR), SMA Solar (+ 7,03 Prozent auf 39,30 EUR), Energiekontor (+ 4,62 Prozent auf 31,70 EUR) und PNE (+ 2,97 Prozent auf 7,97 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil Ottobock (-9,78 Prozent auf 46,42 EUR), Verve Group (-8,80 Prozent auf 1,31 EUR), HelloFresh (-8,45 Prozent auf 3,61 EUR), Siltronic (-6,46 Prozent auf 52,10 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (-4,65 Prozent auf 3,82 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Die DEUTZ-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 4 671 210 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX nimmt die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,099 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,90 zu Buche schlagen. Die Mutares-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,85 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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1&1 AG 22,85 -1,93% 1&1 AG
DEUTZ AG 8,82 -2,92% DEUTZ AG
Elmos Semiconductor 135,60 -3,14% Elmos Semiconductor
Energiekontor AG 31,25 3,31% Energiekontor AG
Gerresheimer AG 20,90 17,88% Gerresheimer AG
grenke AG 12,78 -1,54% grenke AG
HelloFresh 3,57 -8,76% HelloFresh
Mutares 28,20 0,89% Mutares
Ottobock 46,68 -9,53% Ottobock
PNE AG 7,67 -0,39% PNE AG
ProSiebenSat.1 Media SE 3,75 -6,72% ProSiebenSat.1 Media SE
Siltronic AG 51,65 -7,35% Siltronic AG
SMA Solar AG 38,84 5,77% SMA Solar AG
Verve Group 1,34 -6,21% Verve Group

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