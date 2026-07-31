SDAX aktuell: SDAX zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter

Der SDAX bewegte sich im XETRA-Handel schlussendlich um 0,72 Prozent leichter bei 18 330,06 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 90,309 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,505 Prozent stärker bei 18 555,52 Punkten in den Handel, nach 18 462,31 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Freitag bei 18 302,40 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 624,39 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 0,080 Prozent nach oben. Der SDAX wies am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, einen Stand von 18 045,58 Punkten auf. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, wurde der SDAX mit 17 911,06 Punkten gehandelt. Der SDAX lag noch am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, bei 17 541,95 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,61 Prozent zu. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 15 733,78 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell INDUS (+ 4,80 Prozent auf 31,65 EUR), Stabilus SE (+ 3,90 Prozent auf 14,38 EUR), secunet Security Networks (+ 2,88 Prozent auf 178,80 EUR), Drägerwerk (+ 2,63 Prozent auf 109,40 EUR) und SFC Energy (+ 2,51 Prozent auf 20,05 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil HelloFresh (-5,93 Prozent auf 3,41 EUR), Kontron (-5,33 Prozent auf 22,36 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-5,17 Prozent auf 61,40 EUR), SMA Solar (-3,91 Prozent auf 52,85 EUR) und CANCOM SE (-3,43 Prozent auf 23,90 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die HelloFresh-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 1 637 379 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX hat die Springer Nature-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,739 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,35 erwartet. Mutares-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,43 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at