SDAX aktuell: SDAX zum Ende des Donnerstagshandels mit Kursplus

Der SDAX kam schlussendlich nicht vom Fleck.

Der SDAX schloss den Donnerstagshandel nahezu unverändert (plus 0,15 Prozent) bei 18 545,39 Punkten ab. Die SDAX-Mitglieder sind damit 90,506 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,080 Prozent auf 18 532,15 Punkte an der Kurstafel, nach 18 517,30 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18 644,24 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 466,99 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der SDAX bereits um 1,70 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 21.04.2026, betrug der SDAX-Kurs 18 131,02 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, betrug der SDAX-Kurs 18 023,92 Punkte. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 21.05.2025, einen Stand von 16 655,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,85 Prozent nach oben. Bei 18 717,19 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit SMA Solar (+ 4,53 Prozent auf 64,55 EUR), EVOTEC SE (+ 3,67 Prozent auf 5,08 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3,67 Prozent auf 36,70 EUR), pbb (+ 2,69 Prozent auf 3,59 EUR) und Siltronic (+ 2,47 Prozent auf 91,20 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil FRIEDRICH VORWERK (-3,38 Prozent auf 67,15 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-3,29 Prozent auf 1,35 EUR), Einhell Germany vz (-3,22 Prozent auf 72,20 EUR), TeamViewer (-3,21 Prozent auf 5,59 EUR) und PVA TePla (-2,75 Prozent auf 41,04 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 1 294 990 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Springer Nature-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,077 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick

2026 präsentiert die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Im Index bietet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,88 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at