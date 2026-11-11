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SDAX-Kursverlauf 11.11.2026 17:58:28

SDAX aktuell: SDAX zum Handelsende mit Kursplus

SDAX aktuell: SDAX zum Handelsende mit Kursplus

SDAX-Kurs am dritten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Der SDAX verbuchte im XETRA-Handel zum Handelsende Gewinne in Höhe von 0,60 Prozent auf 18 148,99 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 90,037 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,330 Prozent auf 18 099,99 Punkte an der Kurstafel, nach 18 040,42 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 032,99 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 206,08 Einheiten.

SDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang ein Plus von 1,68 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 18 098,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, notierte der SDAX bei 18 571,14 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 15 946,82 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 4,57 Prozent nach oben. Bei 19 325,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell Drägerwerk (+ 9,93 Prozent auf 109,60 EUR), Basler (+ 5,09 Prozent auf 25,80 EUR), TeamViewer (+ 3,99 Prozent auf 5,01 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 3,79 Prozent auf 9,32 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (+ 3,61 Prozent auf 74,65 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen Vincorion (-8,08 Prozent auf 16,72 EUR), PATRIZIA SE (-3,52 Prozent auf 6,30 EUR), HelloFresh (-3,51 Prozent auf 2,89 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-3,46 Prozent auf 71,10 EUR) und pbb (-3,40 Prozent auf 3,01 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Im SDAX weist die TeamViewer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 483 205 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 5,160 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,54 Prozent bei der HAMBORNER REIT-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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Basler AG 24,70 -2,95% Basler AG
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 109,80 0,00% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
FRIEDRICH VORWERK 71,55 -3,64% FRIEDRICH VORWERK
HAMBORNER REIT 4,10 -0,36% HAMBORNER REIT
HelloFresh 2,86 -0,80% HelloFresh
KWS SAAT SE & Co. KGaA 65,70 -0,45% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 8,94 -2,83% LPKF Laser & Electronics AG
Mutares 28,05 -2,77% Mutares
PATRIZIA SE 7,69 20,16% PATRIZIA SE
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) 2,81 -6,45% pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 70,35 -1,40% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
TeamViewer 4,81 -4,24% TeamViewer
Vincorion 16,64 -4,40% Vincorion

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