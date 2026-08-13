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WKN: 531350 / ISIN: DE0005313506

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SDAX-Performance 13.08.2026 17:59:18

SDAX aktuell: SDAX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

SDAX aktuell: SDAX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

So performte der SDAX zum Handelsschluss.

Am Donnerstag tendierte der SDAX via XETRA zum Handelsschluss 0,23 Prozent höher bei 18 545,87 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 94,065 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,518 Prozent auf 18 598,53 Punkte an der Kurstafel, nach 18 502,64 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 18 679,22 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 545,87 Punkten lag.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 0,826 Prozent. Vor einem Monat, am 13.07.2026, wies der SDAX einen Stand von 18 286,12 Punkten auf. Der SDAX wurde vor drei Monaten, am 13.05.2026, mit 18 221,16 Punkten bewertet. Der SDAX lag noch vor einem Jahr, am 13.08.2025, bei 17 073,11 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,86 Prozent aufwärts. Bei 19 325,96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. 15 733,78 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit Vincorion (+ 9,90 Prozent auf 21,21 EUR), INDUS (+ 7,17 Prozent auf 32,90 EUR), secunet Security Networks (+ 6,15 Prozent auf 196,80 EUR), GFT SE (+ 5,45 Prozent auf 23,20 EUR) und Douglas (+ 3,87 Prozent auf 8,33 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen EVOTEC SE (-7,84 Prozent auf 3,55 EUR), Energiekontor (-6,67 Prozent auf 32,20 EUR), LPKF Laser Electronics (-4,56 Prozent auf 15,70 EUR), PNE (-3,38 Prozent auf 7,44 EUR) und HelloFresh (-3,00 Prozent auf 3,33 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SDAX weist die HelloFresh-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 464 973 Aktien gehandelt. Im SDAX macht die OHB SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 5,121 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,35 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,70 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Energiekontor AG 26,20 -12,52% Energiekontor AG
EVOTEC SE 3,46 -2,31% EVOTEC SE
GFT SE 22,70 -1,94% GFT SE
HAMBORNER REIT 4,32 -0,23% HAMBORNER REIT
HelloFresh 3,09 -8,73% HelloFresh
INDUS AG 33,85 3,83% INDUS AG
KWS SAAT SE & Co. KGaA 71,80 1,56% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 14,95 -4,78% LPKF Laser & Electronics AG
Mutares 26,85 -0,37% Mutares
OHB SE 257,50 0,00% OHB SE
PNE AG 7,39 -1,07% PNE AG
secunet Security Networks AG 191,20 -2,75% secunet Security Networks AG
Vincorion 21,96 3,49% Vincorion

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