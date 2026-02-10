HelloFresh Aktie
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
|Index im Blick
|
10.02.2026 09:29:01
SDAX aktuell: SDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain
Um 09:12 Uhr springt der SDAX im XETRA-Handel um 0,09 Prozent auf 18 149,90 Punkte an. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 95,463 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,151 Prozent auf 18 160,39 Punkte an der Kurstafel, nach 18 133,02 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18 160,39 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 18 128,55 Punkten.
SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, den Stand von 18 118,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.11.2025, lag der SDAX bei 15 982,12 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 10.02.2025, den Stand von 14 684,16 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 4,58 Prozent zu Buche. Das SDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 18 480,20 Punkten. Bei 17 174,39 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX
Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell Nagarro SE (+ 2,06 Prozent auf 64,45 EUR), Gerresheimer (+ 2,03 Prozent auf 27,18 EUR), GFT SE (+ 1,91 Prozent auf 19,18 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,59 Prozent auf 15,30 EUR) und Südzucker (+ 1,18 Prozent auf 9,89 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen 1&1 (-5,50 Prozent auf 24,90 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,15 Prozent auf 47,36 EUR), SMA Solar (-1,97 Prozent auf 31,78 EUR), MLP SE (-1,06 Prozent auf 7,44 EUR) und HelloFresh (-1,03 Prozent auf 5,97 EUR).
Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die tonies-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 110 377 Aktien gehandelt. Die Schaeffler-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 9,798 Mrd. Euro.
SDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
2026 präsentiert die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Mutares-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,90 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
|10:41
|Douglas Neutral
|UBS AG
|09:40
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Douglas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|09:40
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Douglas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|1&1 AG
|25,00
|-0,99%
|Douglas AG
|10,90
|-2,68%
|Eckert & Ziegler
|14,91
|-2,23%
|Gerresheimer AG
|18,96
|-30,35%
|GFT SE
|17,64
|-3,18%
|HelloFresh
|5,66
|-4,46%
|MLP SE
|7,33
|-2,27%
|Mutares
|31,40
|-0,48%
|Nagarro SE
|63,25
|-3,88%
|Schaeffler AG
|10,47
|0,77%
|SMA Solar AG
|34,18
|-0,06%
|Südzucker AG (Suedzucker AG)
|9,81
|-1,56%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|47,70
|-0,21%
|tonies
|11,50
|0,17%
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|18 136,49
|-0,99%
