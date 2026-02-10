HelloFresh Aktie

WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408

Index im Blick 10.02.2026 09:29:01

SDAX aktuell: SDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain

Der SDAX bleibt auch aktuell auf Erholungskurs.

Um 09:12 Uhr springt der SDAX im XETRA-Handel um 0,09 Prozent auf 18 149,90 Punkte an. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 95,463 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,151 Prozent auf 18 160,39 Punkte an der Kurstafel, nach 18 133,02 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18 160,39 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 18 128,55 Punkten.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, den Stand von 18 118,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.11.2025, lag der SDAX bei 15 982,12 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 10.02.2025, den Stand von 14 684,16 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 4,58 Prozent zu Buche. Das SDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 18 480,20 Punkten. Bei 17 174,39 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell Nagarro SE (+ 2,06 Prozent auf 64,45 EUR), Gerresheimer (+ 2,03 Prozent auf 27,18 EUR), GFT SE (+ 1,91 Prozent auf 19,18 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,59 Prozent auf 15,30 EUR) und Südzucker (+ 1,18 Prozent auf 9,89 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen 1&1 (-5,50 Prozent auf 24,90 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,15 Prozent auf 47,36 EUR), SMA Solar (-1,97 Prozent auf 31,78 EUR), MLP SE (-1,06 Prozent auf 7,44 EUR) und HelloFresh (-1,03 Prozent auf 5,97 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die tonies-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 110 377 Aktien gehandelt. Die Schaeffler-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 9,798 Mrd. Euro.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2026 präsentiert die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Mutares-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,90 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Eintrag hinzufügen
Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 25,00 -0,99% 1&1 AG
Douglas AG 10,90 -2,68% Douglas AG
Eckert & Ziegler 14,91 -2,23% Eckert & Ziegler
Gerresheimer AG 18,96 -30,35% Gerresheimer AG
GFT SE 17,64 -3,18% GFT SE
HelloFresh 5,66 -4,46% HelloFresh
MLP SE 7,33 -2,27% MLP SE
Mutares 31,40 -0,48% Mutares
Nagarro SE 63,25 -3,88% Nagarro SE
Schaeffler AG 10,47 0,77% Schaeffler AG
SMA Solar AG 34,18 -0,06% SMA Solar AG
Südzucker AG (Suedzucker AG) 9,81 -1,56% Südzucker AG (Suedzucker AG)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 47,70 -0,21% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
tonies 11,50 0,17% tonies

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 136,49 -0,99%

