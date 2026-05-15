SDAX aktuell: SDAX zum Handelsstart in der Verlustzone

Am Freitag sinkt der SDAX um 09:10 Uhr via XETRA um 1,04 Prozent auf 18 410,05 Punkte. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 90,513 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,874 Prozent auf 18 441,72 Punkte an der Kurstafel, nach 18 604,36 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18 441,72 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 401,47 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der SDAX bereits um 1,14 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 15.04.2026, wies der SDAX 17 823,62 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, den Wert von 17 840,08 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 15.05.2025, den Wert von 16 545,58 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 6,08 Prozent. Bei 18 717,19 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 15 733,78 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit adesso SE (+ 2,24 Prozent auf 54,70 EUR), Shelly (+ 2,14 Prozent auf 62,10 EUR), ATOSS Software (+ 1,27 Prozent auf 71,60 EUR), Einhell Germany vz (+ 1,26 Prozent auf 72,60 EUR) und STO SE (+ 0,99 Prozent auf 102,00 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil Siltronic (-4,20 Prozent auf 90,05 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,18 Prozent auf 39,86 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,46 Prozent auf 90,65 EUR), Elmos Semiconductor (-3,00 Prozent auf 174,40 EUR) und SMA Solar (-2,55 Prozent auf 63,05 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der HelloFresh-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 41 676 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,007 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Blick

Im SDAX hat die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,97 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at