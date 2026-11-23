Wie bereits am Vortag richtet sich der SDAX auch am Montag in der Gewinnzone ein.

Der SDAX legt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,69 Prozent auf 16 874,40 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 84,363 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,300 Prozent auf 16 808,78 Punkte an der Kurstafel, nach 16 758,56 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 16 874,40 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 16 807,13 Punkten lag.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 23.10.2026, wurde der SDAX mit 18 106,58 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, notierte der SDAX bei 18 564,27 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der SDAX mit 15 750,71 Punkten gehandelt.

Der Index gab seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,77 Prozent nach. Das SDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell OHB SE (+ 4,88 Prozent auf 180,40 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 4,05 Prozent auf 7,20 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 3,35 Prozent auf 40,10 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 3,04 Prozent auf 71,15 EUR) und Basler (+ 2,75 Prozent auf 22,45 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen PNE (-1,77 Prozent auf 4,17 EUR), HelloFresh (-1,11 Prozent auf 3,03 EUR), grenke (-1,11 Prozent auf 10,72 EUR), SFC Energy (-0,88 Prozent auf 18,00 EUR) und pbb (-0,69 Prozent auf 2,58 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie aufweisen. 81 646 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 5,203 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Titel

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 1,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,11 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at