HAMBORNER REIT Aktie
WKN DE: A3H233 / ISIN: DE000A3H2333
|SDAX-Entwicklung
|
05.10.2026 09:28:50
SDAX aktuell: SDAX zum Start des Montagshandels mit Gewinnen
Der SDAX verbucht im XETRA-Handel um 09:10 Uhr Gewinne in Höhe von 0,15 Prozent auf 18 221,19 Punkte. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 91,467 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,308 Prozent auf 18 250,71 Punkte an der Kurstafel, nach 18 194,70 Punkten am Vortag.
Der SDAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 18 209,83 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 275,90 Punkten lag.
SDAX-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, stand der SDAX bei 18 734,04 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, stand der SDAX bei 18 539,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 17 365,82 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,99 Prozent. Das Jahreshoch des SDAX steht derzeit bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Gewinner und Verlierer im SDAX
Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit TeamViewer (+ 3,53 Prozent auf 6,61 EUR), Mutares (+ 2,84 Prozent auf 25,35 EUR), Befesa (+ 2,79 Prozent auf 35,00 EUR), ATOSS Software (+ 2,29 Prozent auf 84,90 EUR) und Medios (+ 2,12 Prozent auf 10,58 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen Carl Zeiss Meditec (-4,09 Prozent auf 30,02 EUR), SMA Solar (-2,70 Prozent auf 59,50 EUR), Nagarro SE (-1,90 Prozent auf 77,65 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,21 Prozent auf 69,40 EUR) und pbb (-1,11 Prozent auf 3,02 EUR) unter Druck.
SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Carl Zeiss Meditec-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 74 749 Aktien gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,246 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Blick
2026 weist die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Unter den Aktien im Index weist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,59 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu TeamViewer
|
15:58
|Handel in Frankfurt: So performt der TecDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
15:58
|SDAX aktuell: SDAX legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Frankfurt: TecDAX verliert am Montagmittag (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX liegt am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zum Start des Montagshandels stärker (finanzen.at)
|
09:28
|SDAX aktuell: SDAX zum Start des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
02.10.26
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX schließt im Plus (finanzen.at)
|
02.10.26
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX am Freitagnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu HAMBORNER REIT
|04.08.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|06.03.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|26.02.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|06.03.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|26.02.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|06.03.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|26.02.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.25
|HAMBORNER REIT Hold
|Warburg Research
|20.02.25
|HAMBORNER REIT Hold
|Warburg Research
|18.02.25
|HAMBORNER REIT Hold
|Warburg Research
|26.11.24
|HAMBORNER REIT Hold
|Warburg Research
|07.11.24
|HAMBORNER REIT Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|1&1 AG
|24,25
|1,25%
|ATOSS Software AG
|84,30
|1,93%
|Befesa
|34,90
|2,20%
|Carl Zeiss Meditec AG
|30,58
|-1,48%
|HAMBORNER REIT
|4,02
|-0,37%
|KWS SAAT SE & Co. KGaA
|66,70
|0,60%
|Medios AG
|10,26
|-1,54%
|Mutares
|24,90
|1,01%
|Nagarro SE
|79,05
|-0,19%
|pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
|3,01
|-1,63%
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|65,55
|-6,16%
|SMA Solar AG
|59,20
|-2,95%
|TeamViewer
|6,60
|3,86%
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|18 158,87
|-0,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX beenden volatilen Handel etwas fester -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenbeginn wechselhaft. Auch der DAX konnte sich am Montag für keine Richtung entscheiden. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es nach oben.