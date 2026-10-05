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WKN DE: A3H233 / ISIN: DE000A3H2333

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SDAX-Entwicklung 05.10.2026 09:28:50

SDAX aktuell: SDAX zum Start des Montagshandels mit Gewinnen

SDAX aktuell: SDAX zum Start des Montagshandels mit Gewinnen

Anleger in Frankfurt schicken den SDAX am Montag erneut ins Plus.

Der SDAX verbucht im XETRA-Handel um 09:10 Uhr Gewinne in Höhe von 0,15 Prozent auf 18 221,19 Punkte. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 91,467 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,308 Prozent auf 18 250,71 Punkte an der Kurstafel, nach 18 194,70 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 18 209,83 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 275,90 Punkten lag.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, stand der SDAX bei 18 734,04 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, stand der SDAX bei 18 539,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 17 365,82 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,99 Prozent. Das Jahreshoch des SDAX steht derzeit bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit TeamViewer (+ 3,53 Prozent auf 6,61 EUR), Mutares (+ 2,84 Prozent auf 25,35 EUR), Befesa (+ 2,79 Prozent auf 35,00 EUR), ATOSS Software (+ 2,29 Prozent auf 84,90 EUR) und Medios (+ 2,12 Prozent auf 10,58 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen Carl Zeiss Meditec (-4,09 Prozent auf 30,02 EUR), SMA Solar (-2,70 Prozent auf 59,50 EUR), Nagarro SE (-1,90 Prozent auf 77,65 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,21 Prozent auf 69,40 EUR) und pbb (-1,11 Prozent auf 3,02 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Carl Zeiss Meditec-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 74 749 Aktien gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,246 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Blick

2026 weist die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Unter den Aktien im Index weist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,59 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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1&1 AG 24,25 1,25% 1&1 AG
ATOSS Software AG 84,30 1,93% ATOSS Software AG
Befesa 34,90 2,20% Befesa
Carl Zeiss Meditec AG 30,58 -1,48% Carl Zeiss Meditec AG
HAMBORNER REIT 4,02 -0,37% HAMBORNER REIT
KWS SAAT SE & Co. KGaA 66,70 0,60% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Medios AG 10,26 -1,54% Medios AG
Mutares 24,90 1,01% Mutares
Nagarro SE 79,05 -0,19% Nagarro SE
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) 3,01 -1,63% pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 65,55 -6,16% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
SMA Solar AG 59,20 -2,95% SMA Solar AG
TeamViewer 6,60 3,86% TeamViewer

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 158,87 -0,20%

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