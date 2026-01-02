SDAX aktuell: So bewegt sich der SDAX aktuell

Der SDAX verbucht im XETRA-Handel um 12:09 Uhr Gewinne in Höhe von 0,23 Prozent auf 17 214,48 Punkte. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 91,960 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,161 Prozent höher bei 17 202,30 Punkten, nach 17 174,73 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17 184,24 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 271,67 Zählern.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang Gewinne von 2,20 Prozent. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 02.12.2025, einen Stand von 16 517,44 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.10.2025, wurde der SDAX mit 17 270,16 Punkten gehandelt. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 02.01.2025, den Stand von 13 887,09 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Salzgitter (+ 7,77 Prozent auf 43,26 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,47 Prozent auf 41,28 EUR), Springer Nature (+ 4,29 Prozent auf 19,94 EUR), Energiekontor (+ 3,64 Prozent auf 37,05 EUR) und Siltronic (+ 2,97 Prozent auf 50,35 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil HelloFresh (-3,67 Prozent auf 5,93 EUR), Douglas (-2,72 Prozent auf 12,16 EUR), SMA Solar (-2,58 Prozent auf 33,20 EUR), Dermapharm (-2,03 Prozent auf 38,55 EUR) und SCHOTT Pharma (-1,99 Prozent auf 14,80 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SDAX sticht die HelloFresh-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 518 398 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Schaeffler mit 7,899 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf

Im SDAX weist die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mutares-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,33 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at