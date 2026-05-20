SDAX-Handel aktuell: Börsianer lassen SDAX am Mittag steigen

Derzeit wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Um 12:10 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,45 Prozent fester bei 18 336,03 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 91,305 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der SDAX 0,200 Prozent höher bei 18 290,60 Punkten, nach 18 254,13 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 219,73 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 336,03 Zählern.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der SDAX bereits um 0,547 Prozent. Vor einem Monat, am 20.04.2026, wurde der SDAX mit 18 078,12 Punkten gehandelt. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 20.02.2026, den Wert von 18 023,92 Punkten. Der SDAX notierte noch vor einem Jahr, am 20.05.2025, bei 16 753,14 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,65 Prozent. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 18 717,19 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit Siltronic (+ 4,08 Prozent auf 88,00 EUR), SCHOTT Pharma (+ 2,73 Prozent auf 16,58 EUR), Vossloh (+ 2,46 Prozent auf 68,85 EUR), PVA TePla (+ 2,08 Prozent auf 42,26 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (+ 1,94 Prozent auf 68,40 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen Springer Nature (-3,90 Prozent auf 19,70 EUR), Hypoport SE (-1,88 Prozent auf 78,15 EUR), tonies (-1,34 Prozent auf 10,34 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,24 Prozent auf 35,10 EUR) und SMA Solar (-1,14 Prozent auf 60,65 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 498 578 Aktien gehandelt. Im SDAX nimmt die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,060 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick

Im SDAX hat die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,87 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at