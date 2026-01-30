HelloFresh Aktie

HelloFresh für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408

SDAX-Marktbericht 30.01.2026 15:58:46

SDAX-Handel aktuell: Börsianer lassen SDAX am Nachmittag steigen

SDAX-Handel aktuell: Börsianer lassen SDAX am Nachmittag steigen

Derzeit wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Um 15:42 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,30 Prozent fester bei 18 042,58 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 97,911 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der SDAX 0,179 Prozent höher bei 18 020,23 Punkten, nach 17 987,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17 940,62 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 131,59 Zählern.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der SDAX bereits um 1,36 Prozent. Vor einem Monat, am 30.12.2025, wurde der SDAX mit 17 174,73 Punkten gehandelt. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 30.10.2025, den Wert von 16 855,85 Punkten. Der SDAX notierte noch vor einem Jahr, am 30.01.2025, bei 14 602,55 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,96 Prozent. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 18 480,20 Punkten. Bei 17 174,39 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit JENOPTIK (+ 10,83 Prozent auf 26,40 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 7,31 Prozent auf 49,90 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,86 Prozent auf 113,00 EUR), ATOSS Software (+ 2,45 Prozent auf 96,20 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,45 Prozent auf 25,12 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen Schaeffler (-5,87 Prozent auf 10,10 EUR), Verve Group (-2,70 Prozent auf 1,55 EUR), Alzchem Group (-2,54 Prozent auf 153,40 EUR), HelloFresh (-2,11 Prozent auf 5,56 EUR) und STO SE (-1,68 Prozent auf 117,20 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Schaeffler-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 2 264 910 Aktien gehandelt. Im SDAX nimmt die Schaeffler-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 10,583 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick

Im SDAX hat die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,86 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
