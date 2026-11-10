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Index-Bewegung 10.11.2026 12:26:34

SDAX-Handel aktuell: SDAX am Dienstagmittag im Aufwind

SDAX-Handel aktuell: SDAX am Dienstagmittag im Aufwind

Der SDAX performt am Dienstagmittag positiv.

Der SDAX legt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,93 Prozent auf 18 150,84 Punkte zu. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 89,369 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,586 Prozent auf 18 089,10 Punkte an der Kurstafel, nach 17 983,74 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 224,85 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 089,10 Zählern.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, den Stand von 18 098,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, lag der SDAX-Kurs bei 18 540,54 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, wies der SDAX einen Stand von 15 982,12 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 4,58 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SDAX liegt derzeit bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 15 733,78 Zähler.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Hypoport SE (+ 5,08 Prozent auf 87,85 EUR), Jungheinrich (+ 4,66 Prozent auf 24,28 EUR), HAMBORNER REIT (+ 3,87 Prozent auf 4,16 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3,68 Prozent auf 74,65 EUR) und Einhell Germany vz (+ 3,40 Prozent auf 67,00 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil Medios (-4,39 Prozent auf 10,90 EUR), SMA Solar (-3,16 Prozent auf 47,84 EUR), PATRIZIA SE (-1,34 Prozent auf 6,61 EUR), Drägerwerk (-1,18 Prozent auf 100,60 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-0,78 Prozent auf 25,48 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. 222 725 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 5,171 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder

Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,56 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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1&1 AG 24,35 0,21% 1&1 AG
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 99,30 -2,65% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt 66,70 1,83% Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt
EVOTEC SE 3,11 -1,08% EVOTEC SE
HAMBORNER REIT 4,09 1,49% HAMBORNER REIT
Hypoport SE 94,50 12,17% Hypoport SE
Jungheinrich AG 23,04 -0,69% Jungheinrich AG
KWS SAAT SE & Co. KGaA 68,10 0,89% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Medios AG 10,92 -3,87% Medios AG
Mutares 27,85 0,00% Mutares
PATRIZIA SE 6,55 -3,25% PATRIZIA SE
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 73,45 1,80% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
SMA Solar AG 48,14 -3,64% SMA Solar AG
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 25,42 -1,24% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

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