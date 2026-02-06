CANCOM Aktie

WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105

SDAX im Fokus 06.02.2026 15:59:28

SDAX-Handel aktuell: SDAX am Freitagnachmittag in Rot

SDAX-Handel aktuell: SDAX am Freitagnachmittag in Rot

Der SDAX zeigt sich am Freitag in Rot.

Am Freitag verbucht der SDAX um 15:42 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,26 Prozent auf 17 832,48 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 95,360 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,433 Prozent tiefer bei 17 801,03 Punkten, nach 17 878,47 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 17 854,38 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17 637,26 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 0,676 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 06.01.2026, wies der SDAX 17 722,72 Punkte auf. Der SDAX wurde vor drei Monaten, am 06.11.2025, mit 15 932,76 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 06.02.2025, lag der SDAX noch bei 14 716,91 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,75 Prozent nach oben. Bei 18 480,20 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 17 174,39 Punkte.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Verve Group (+ 4,78 Prozent auf 1,34 EUR), Salzgitter (+ 3,52 Prozent auf 51,70 EUR), KSB SE (+ 2,79 Prozent auf 1 105,00 EUR), grenke (+ 2,55 Prozent auf 14,50 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,08 Prozent auf 46,10 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen Heidelberger Druckmaschinen (-5,03 Prozent auf 1,51 EUR), Nagarro SE (-3,89 Prozent auf 60,50 EUR), CANCOM SE (-3,64 Prozent auf 25,15 EUR), Alzchem Group (-2,17 Prozent auf 144,20 EUR) und Hypoport SE (-2,03 Prozent auf 87,00 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 751 672 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 9,978 Mrd. Euro weist die Schaeffler-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus

2026 weist die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Mutares-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,90 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

28.01.26 CANCOM Buy Deutsche Bank AG
19.01.26 CANCOM Buy Jefferies & Company Inc.
13.01.26 CANCOM Buy Jefferies & Company Inc.
06.01.26 CANCOM Buy Deutsche Bank AG
27.11.25 CANCOM Buy Jefferies & Company Inc.
