SDAX-Handel aktuell: SDAX am Montagnachmittag mit positivem Vorzeichen
Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 1,06 Prozent höher bei 18 083,49 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 95,356 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,512 Prozent stärker bei 17 985,28 Punkten, nach 17 893,72 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 18 109,76 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 972,59 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 09.01.2026, wies der SDAX einen Wert von 18 118,57 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 15 779,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, lag der SDAX bei 14 611,88 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4,19 Prozent nach oben. Bei 18 480,20 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17 174,39 Zählern registriert.
Top und Flops heute
Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit Hypoport SE (+ 6,65 Prozent auf 94,60 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,75 Prozent auf 121,80 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 3,64) Prozent auf 85,50 EUR), tonies (+ 3,41 Prozent auf 11,54 EUR) und PVA TePla (+ 3,37 Prozent auf 21,46 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen SMA Solar (-5,73 Prozent auf 31,26 EUR), CANCOM SE (-2,59 Prozent auf 24,40 EUR), Verve Group (-1,94 Prozent auf 1,32 EUR), PNE (-1,88 Prozent auf 8,87 EUR) und Ottobock (-1,40 Prozent auf 60,00 EUR).
Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im SDAX sticht die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 484 369 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie weist im SDAX mit 9,798 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Blick
Die Mutares-Aktie weist mit 4,32 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die Mutares-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,97 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Analysen zu PVA TePla AG
|05.02.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.01.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
