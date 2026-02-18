SDAX-Handel aktuell: SDAX-Anleger greifen zu

Am dritten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Am Mittwoch legt der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,52 Prozent auf 17 939,23 Punkte zu. Damit sind die enthaltenen Werte 94,962 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,198 Prozent höher bei 17 881,31 Punkten in den Mittwochshandel, nach 17 846,06 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 17 948,70 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 17 850,90 Punkten.

SDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der SDAX bereits um 0,167 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 18 329,35 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.11.2025, lag der SDAX noch bei 15 807,72 Punkten. Der SDAX lag noch vor einem Jahr, am 18.02.2025, bei 15 059,33 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 3,36 Prozent. Bei 18 480,20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 17 174,39 Zähler.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit Dürr (+ 7,21 Prozent auf 24,55 EUR), Salzgitter (+ 3,82 Prozent auf 53,05 EUR), JENOPTIK (+ 2,90 Prozent auf 27,64 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 2,36 Prozent auf 19,10 EUR) und Deutsche Beteiligungs (+ 2,22 Prozent auf 25,30 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen Verve Group (-2,68 Prozent auf 1,27 EUR), Nagarro SE (-2,40 Prozent auf 56,90 EUR), GFT SE (-1,84 Prozent auf 14,92 EUR), ATOSS Software (-1,80 Prozent auf 82,00 EUR) und PVA TePla (-1,60 Prozent auf 24,64 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Im SDAX weist die HelloFresh-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 337 312 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 10,139 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,37 zu Buche schlagen. Mit 7,89 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

