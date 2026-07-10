SDAX-Handel aktuell: SDAX-Anleger greifen zum Start des Freitagshandels zu

Der SDAX hält am Morgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 0,06 Prozent stärker bei 18 085,36 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 86,730 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der SDAX 0,004 Prozent stärker bei 18 075,42 Punkten, nach 18 074,65 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 085,36 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 041,38 Zählern.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der SDAX bereits um 2,53 Prozent. Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 10.06.2026, den Stand von 17 864,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.04.2026, betrug der SDAX-Kurs 17 257,63 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 10.07.2025, wies der SDAX einen Wert von 18 206,72 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 4,20 Prozent zu. Bei 19 325,96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 15 733,78 Zählern.

SDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit Sixt SE St (+ 5,37 Prozent auf 71,60 EUR), NORMA Group SE (+ 2,02 Prozent auf 18,20 EUR), 1&1 (+ 1,91 Prozent auf 20,30 EUR), EVOTEC SE (+ 1,90 Prozent auf 5,09 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,36 Prozent auf 29,92 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen Fielmann (-4,74 Prozent auf 40,20 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-3,13 Prozent auf 60,30 EUR), Dürr (-2,29 Prozent auf 17,10 EUR), Drägerwerk (-1,35 Prozent auf 80,10 EUR) und PVA TePla (-1,35 Prozent auf 37,92 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Fielmann-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 36 822 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,577 Mrd. Euro weist die Fielmann-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Werte

2026 hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. In puncto Dividendenrendite ist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,43 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at