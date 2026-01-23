Siltronic Aktie
SDAX-Handel aktuell: SDAX beendet die Freitagssitzung in der Verlustzone
Am Freitag tendierte der SDAX via XETRA letztendlich 0,32 Prozent schwächer bei 18 286,63 Punkten. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 94,797 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der SDAX 0,088 Prozent tiefer bei 18 329,77 Punkten, nach 18 345,85 Punkten am Vortag.
Der SDAX verzeichnete bei 18 346,44 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18 203,01 Einheiten.
So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn stieg der SDAX bereits um 1,31 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.12.2025, wies der SDAX einen Wert von 16 806,75 Punkten auf. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 23.10.2025, einen Wert von 17 278,22 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 23.01.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 14 206,78 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 5,36 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 392,27 Punkten. Bei 17 174,39 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Die Tops und Flops im SDAX
Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell Schaeffler (+ 8,19 Prozent auf 11,89 EUR), Medios (+ 6,00 Prozent auf 16,26 EUR), PATRIZIA SE (+ 3,21 Prozent auf 8,67 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (+ 2,26 Prozent auf 5,03 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,91 Prozent auf 25,62 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil Wacker Neuson SE (-21,77 Prozent auf 18,58 EUR), Eckert Ziegler (-4,18 Prozent auf 15,57 EUR), Ottobock (-2,99 Prozent auf 65,00 EUR), STO SE (-2,52 Prozent auf 116,00 EUR) und Siltronic (-2,29 Prozent auf 53,40 EUR).
Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Schaeffler-Aktie. 3 748 329 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die Schaeffler-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 9,978 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Fokus
2026 weist die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,07 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
