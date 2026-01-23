Siltronic Aktie

Index im Fokus 23.01.2026 17:58:58

SDAX-Handel aktuell: SDAX beendet die Freitagssitzung in der Verlustzone

SDAX-Handel aktuell: SDAX beendet die Freitagssitzung in der Verlustzone

So bewegte sich der SDAX am Freitag letztendlich

Am Freitag tendierte der SDAX via XETRA letztendlich 0,32 Prozent schwächer bei 18 286,63 Punkten. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 94,797 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der SDAX 0,088 Prozent tiefer bei 18 329,77 Punkten, nach 18 345,85 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 346,44 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18 203,01 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der SDAX bereits um 1,31 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.12.2025, wies der SDAX einen Wert von 16 806,75 Punkten auf. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 23.10.2025, einen Wert von 17 278,22 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 23.01.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 14 206,78 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 5,36 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 392,27 Punkten. Bei 17 174,39 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell Schaeffler (+ 8,19 Prozent auf 11,89 EUR), Medios (+ 6,00 Prozent auf 16,26 EUR), PATRIZIA SE (+ 3,21 Prozent auf 8,67 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (+ 2,26 Prozent auf 5,03 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,91 Prozent auf 25,62 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil Wacker Neuson SE (-21,77 Prozent auf 18,58 EUR), Eckert Ziegler (-4,18 Prozent auf 15,57 EUR), Ottobock (-2,99 Prozent auf 65,00 EUR), STO SE (-2,52 Prozent auf 116,00 EUR) und Siltronic (-2,29 Prozent auf 53,40 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Schaeffler-Aktie. 3 748 329 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die Schaeffler-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 9,978 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Fokus

2026 weist die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,07 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

mehr Nachrichten

13.01.26 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
12.11.25 Siltronic Neutral UBS AG
06.11.25 Siltronic Hold Deutsche Bank AG
29.10.25 Siltronic Halten DZ BANK
29.10.25 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

Eckert & Ziegler 15,58 -3,05% Eckert & Ziegler
HAMBORNER REIT 4,59 0,11% HAMBORNER REIT
Medios AG 16,14 6,04% Medios AG
Mutares 33,10 -0,60% Mutares
Ottobock 65,15 -2,54% Ottobock
PATRIZIA SE 8,63 4,10% PATRIZIA SE
ProSiebenSat.1 Media SE 4,98 1,55% ProSiebenSat.1 Media SE
Schaeffler AG 11,69 7,84% Schaeffler AG
SCHOTT Pharma 14,88 -0,80% SCHOTT Pharma
Siltronic AG 53,10 -1,67% Siltronic AG
STO SE & Co. KGaA 116,20 -1,53% STO SE & Co. KGaA
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 25,54 2,57% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
Wacker Neuson SE 18,56 -5,31% Wacker Neuson SE

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 302,82 -0,23%

