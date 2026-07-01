SDAX-Handel aktuell: SDAX beendet die Mittwochssitzung in der Gewinnzone

Der SDAX tendierte im XETRA-Handel schlussendlich um 1,05 Prozent höher bei 18 234,52 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 86,541 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,256 Prozent auf 18 091,69 Punkte an der Kurstafel, nach 18 045,58 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Mittwoch bei 18 051,94 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 234,52 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 2,08 Prozent. Vor einem Monat, am 01.06.2026, lag der SDAX-Kurs bei 18 958,94 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.04.2026, stand der SDAX bei 16 802,71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.07.2025, wies der SDAX einen Wert von 17 430,40 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,06 Prozent nach oben. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15 733,78 Punkten.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell ATOSS Software (+ 9,72 Prozent auf 73,40 EUR), HelloFresh (+ 7,55 Prozent auf 4,25 EUR), TeamViewer (+ 6,66 Prozent auf 5,24 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 5,61 Prozent auf 69,65 EUR) und Ottobock (+ 5,31 Prozent auf 53,50 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen Energiekontor (-4,49 Prozent auf 37,25 EUR), PVA TePla (-4,43 Prozent auf 43,14 EUR), SMA Solar (-3,73 Prozent auf 60,60 EUR), SFC Energy (-2,66 Prozent auf 20,10 EUR) und Dermapharm (-2,44 Prozent auf 46,00 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der HelloFresh-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 661 011 Aktien gehandelt. Die Springer Nature-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,783 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Blick

In diesem Jahr hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Unter den Aktien im Index zeigt die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,22 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at