Hypoport Aktie
WKN DE: 549336 / ISIN: DE0005493365
|Marktbericht
|
26.10.2026 17:58:40
SDAX-Handel aktuell: SDAX beendet die Montagssitzung in der Gewinnzone
Am Montag sprang der SDAX via XETRA letztendlich um 1,38 Prozent auf 18 356,37 Punkte an. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 90,186 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,262 Prozent höher bei 18 154,09 Punkten in den Handel, nach 18 106,58 Punkten am Vortag.
Der SDAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 18 154,09 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 446,77 Punkten lag.
So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 18 124,50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der SDAX mit 18 229,28 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, notierte der SDAX bei 17 371,36 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,77 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten erreicht.
Aufsteiger und Absteiger im SDAX
Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell ATOSS Software (+ 8,71 Prozent auf 94,90 EUR), OHB SE (+ 8,70 Prozent auf 225,00 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 6,60 Prozent auf 11,30 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 6,18 Prozent auf 49,80 EUR) und Mutares (+ 5,61 Prozent auf 30,10 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil HelloFresh (-4,66 Prozent auf 2,94 EUR), Hypoport SE (-2,81 Prozent auf 81,35 EUR), pbb (-2,47 Prozent auf 2,76 EUR), 1&1 (-2,28 Prozent auf 23,55 EUR) und tonies (-2,28 Prozent auf 13,74 EUR).
Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Im SDAX ist die HelloFresh-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 019 943 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die 1&1-Aktie mit 5,107 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.
Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,46 zu Buche schlagen. Die HAMBORNER REIT-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,40 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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