1&1 Aktie

1&1 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 554550 / ISIN: DE0005545503

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SDAX-Kursentwicklung 09.03.2026 17:58:49

SDAX-Handel aktuell: SDAX beendet die Montagssitzung mit Verlusten

SDAX-Handel aktuell: SDAX beendet die Montagssitzung mit Verlusten

Der SDAX fiel zum Handelsende.

Am Montag verlor der SDAX via XETRA zum Handelsende 1,83 Prozent auf 16 917,60 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 91,291 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 1,72 Prozent leichter bei 16 936,31 Punkten in den Handel, nach 17 232,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 16 671,12 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 973,81 Zählern.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 09.02.2026, wies der SDAX 18 133,02 Punkte auf. Der SDAX notierte noch vor drei Monaten, am 09.12.2025, bei 16 857,79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, den Stand von 15 607,33 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 2,52 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SDAX bislang 18 480,20 Punkte. Bei 16 671,12 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell GFT SE (+ 4,05 Prozent auf 19,02 EUR), Wacker Neuson SE (+ 2,65 Prozent auf 19,34 EUR), Douglas (+ 0,97 Prozent auf 10,38 EUR), Energiekontor (+ 0,66 Prozent auf 37,85 EUR) und Alzchem Group (+ 0,65 Prozent auf 156,00 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil Grand City Properties (-7,24 Prozent auf 9,87 EUR), Salzgitter (-6,28 Prozent auf 45,06 EUR), DEUTZ (-6,01 Prozent auf 10,17 EUR), SFC Energy (-5,05 Prozent auf 14,66 EUR) und Befesa (-4,42 Prozent auf 29,82 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die pbb-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 1 432 141 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,487 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SDAX-Titel

2026 hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Mit 8,47 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart
Marktkapitalisierungen im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu 1&1 AG

mehr Nachrichten

Analysen zu SFC Energy AG

mehr Analysen
25.02.26 SFC Energy Hold Deutsche Bank AG
25.02.26 SFC Energy Buy Warburg Research
25.02.26 SFC Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.02.26 SFC Energy Hold Deutsche Bank AG
19.11.25 SFC Energy Buy Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 24,95 -1,58% 1&1 AG
Alzchem Group AG 155,40 0,78% Alzchem Group AG
Befesa 30,04 -3,16% Befesa
DEUTZ AG 10,46 -1,78% DEUTZ AG
Douglas AG 10,66 4,10% Douglas AG
Energiekontor AG 38,05 3,12% Energiekontor AG
GFT SE 18,94 4,18% GFT SE
Grand City Properties S.A. 10,00 -5,30% Grand City Properties S.A.
grenke AG 14,06 1,74% grenke AG
Mutares 29,50 -1,83% Mutares
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) 2,86 -4,60% pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
Salzgitter 45,94 -4,61% Salzgitter
SFC Energy AG 14,74 -3,91% SFC Energy AG
Wacker Neuson SE 19,48 2,10% Wacker Neuson SE

Indizes in diesem Artikel

SDAX 16 875,75 -2,07%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:29 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen