SDAX-Handel aktuell: SDAX beendet die Montagssitzung mit Verlusten

Am Montag verlor der SDAX via XETRA zum Handelsende 1,83 Prozent auf 16 917,60 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 91,291 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 1,72 Prozent leichter bei 16 936,31 Punkten in den Handel, nach 17 232,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 16 671,12 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 973,81 Zählern.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 09.02.2026, wies der SDAX 18 133,02 Punkte auf. Der SDAX notierte noch vor drei Monaten, am 09.12.2025, bei 16 857,79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, den Stand von 15 607,33 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 2,52 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SDAX bislang 18 480,20 Punkte. Bei 16 671,12 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell GFT SE (+ 4,05 Prozent auf 19,02 EUR), Wacker Neuson SE (+ 2,65 Prozent auf 19,34 EUR), Douglas (+ 0,97 Prozent auf 10,38 EUR), Energiekontor (+ 0,66 Prozent auf 37,85 EUR) und Alzchem Group (+ 0,65 Prozent auf 156,00 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil Grand City Properties (-7,24 Prozent auf 9,87 EUR), Salzgitter (-6,28 Prozent auf 45,06 EUR), DEUTZ (-6,01 Prozent auf 10,17 EUR), SFC Energy (-5,05 Prozent auf 14,66 EUR) und Befesa (-4,42 Prozent auf 29,82 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die pbb-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 1 432 141 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,487 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SDAX-Titel

2026 hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Mit 8,47 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

