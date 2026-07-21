SDAX-Handel aktuell: SDAX beginnt die Sitzung mit Verlusten

Der SDAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Dienstagmorgen in die Verlustzone.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,03 Prozent leichter bei 18 277,76 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 88,565 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,143 Prozent auf 18 309,84 Punkte an der Kurstafel, nach 18 283,65 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 18 309,94 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 277,76 Punkten lag.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wurde der SDAX auf 18 511,25 Punkte taxiert. Der SDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 21.04.2026, bei 18 131,02 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.07.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 17 931,39 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 5,31 Prozent aufwärts. Bei 19 325,96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell LPKF Laser Electronics (+ 4,04 Prozent auf 15,45 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3,37 Prozent auf 70,55 EUR), Vincorion (+ 2,71 Prozent auf 17,83 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 2,70 Prozent auf 60,80 EUR) und Basler (+ 2,20 Prozent auf 27,90 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen Jungheinrich (-5,33 Prozent auf 23,44 EUR), SMA Solar (-1,78 Prozent auf 57,95 EUR), Ottobock (-1,55 Prozent auf 57,00 EUR), TeamViewer (-1,54 Prozent auf 5,75 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-1,53 Prozent auf 28,32 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 51 542 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,679 Mrd. Euro weist die Ottobock-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Blick

Die Mutares-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,42 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at