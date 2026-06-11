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SDAX-Entwicklung 11.06.2026 09:29:01

SDAX-Handel aktuell: SDAX beginnt Donnerstagssitzung in der Gewinnzone

SDAX-Handel aktuell: SDAX beginnt Donnerstagssitzung in der Gewinnzone

Der SDAX behält sein positives Vorzeichen auch aktuell.

Der SDAX steigt im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 0,21 Prozent auf 17 902,72 Punkte. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 88,364 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,123 Prozent auf 17 886,42 Punkte an der Kurstafel, nach 17 864,36 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Donnerstag bei 17 886,42 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17 912,12 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 1,95 Prozent. Vor einem Monat, am 11.05.2026, lag der SDAX-Kurs bei 18 556,07 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.03.2026, stand der SDAX bei 17 086,27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.06.2025, wies der SDAX einen Wert von 17 141,42 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,15 Prozent nach oben. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15 733,78 Punkten.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Kontron (+ 4,11 Prozent auf 23,32 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 3,76 Prozent auf 1,49 EUR), Alzchem Group (+ 3,71 Prozent auf 181,70 EUR), Siltronic (+ 3,04 Prozent auf 88,10 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,56 Prozent auf 33,66 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen PATRIZIA SE (-4,36 Prozent auf 7,46 EUR), Verve Group (-2,71 Prozent auf 1,58 EUR), ATOSS Software (-2,19 Prozent auf 76,10 EUR), Nagarro SE (-2,00 Prozent auf 35,30 EUR) und TeamViewer (-1,98 Prozent auf 5,46 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Kontron-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 308 785 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,228 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Blick

In diesem Jahr hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,78 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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