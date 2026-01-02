SDAX-Handel aktuell: SDAX beginnt Handel im Plus

Der SDAX hält an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 09:12 Uhr geht es im SDAX im XETRA-Handel um 0,16 Prozent nach oben auf 17 202,48 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 91,960 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 17 202,30 Zählern und damit 0,161 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (17 174,73 Punkte).

Der Tiefststand des SDAX lag am Freitag bei 17 199,28 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17 214,09 Punkten erreichte.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der SDAX bereits um 2,13 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 02.12.2025, betrug der SDAX-Kurs 16 517,44 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 02.10.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 17 270,16 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.01.2025, lag der SDAX noch bei 13 887,09 Punkten.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit Salzgitter (+ 3,34 Prozent auf 41,48 EUR), Energiekontor (+ 2,10 Prozent auf 36,50 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,84 Prozent auf 39,86 EUR), MBB SE (+ 1,69 Prozent auf 210,00 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (+ 1,56 Prozent auf 4,94 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil PVA TePla (-2,72 Prozent auf 22,18 EUR), Elmos Semiconductor (-2,06 Prozent auf 95,00 EUR), Dürr (-1,33 Prozent auf 22,25 EUR), Douglas (-1,28 Prozent auf 12,34 EUR) und Sixt SE St (-1,06 Prozent auf 70,05 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Im SDAX ist die Schaeffler-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 163 048 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 7,899 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,13 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,33 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

