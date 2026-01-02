Energiekontor Aktie
WKN: 531350 / ISIN: DE0005313506
|Index im Fokus
|
02.01.2026 09:29:14
SDAX-Handel aktuell: SDAX beginnt Handel im Plus
Um 09:12 Uhr geht es im SDAX im XETRA-Handel um 0,16 Prozent nach oben auf 17 202,48 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 91,960 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 17 202,30 Zählern und damit 0,161 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (17 174,73 Punkte).
Der Tiefststand des SDAX lag am Freitag bei 17 199,28 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17 214,09 Punkten erreichte.
SDAX-Performance seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn legte der SDAX bereits um 2,13 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 02.12.2025, betrug der SDAX-Kurs 16 517,44 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 02.10.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 17 270,16 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.01.2025, lag der SDAX noch bei 13 887,09 Punkten.
SDAX-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit Salzgitter (+ 3,34 Prozent auf 41,48 EUR), Energiekontor (+ 2,10 Prozent auf 36,50 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,84 Prozent auf 39,86 EUR), MBB SE (+ 1,69 Prozent auf 210,00 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (+ 1,56 Prozent auf 4,94 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil PVA TePla (-2,72 Prozent auf 22,18 EUR), Elmos Semiconductor (-2,06 Prozent auf 95,00 EUR), Dürr (-1,33 Prozent auf 22,25 EUR), Douglas (-1,28 Prozent auf 12,34 EUR) und Sixt SE St (-1,06 Prozent auf 70,05 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf
Im SDAX ist die Schaeffler-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 163 048 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 7,899 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,13 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,33 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Energiekontor AGmehr Nachrichten
|
12:26
|SDAX aktuell: So bewegt sich der SDAX aktuell (finanzen.at)
|
09:29
|SDAX-Handel aktuell: SDAX beginnt Handel im Plus (finanzen.at)
|
29.12.25
|XETRA-Handel: SDAX legt letztendlich zu (finanzen.at)
|
29.12.25
|Energiekontor-Aktie stark: Gewinnprognose für 2025 bestätigt (dpa-AFX)
|
29.12.25
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX am Montagnachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
29.12.25
|AKTIE IM FOKUS: Energiekontor profitieren von bestätigten Jahreszielen (dpa-AFX)
|
29.12.25
|Gewinne in Frankfurt: SDAX mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
29.12.25
|EQS-News: Energiekontor AG: Energiekontor mit starkem Jahresendspurt – Ergebnisprognose für 2025 bestätigt (EQS Group)