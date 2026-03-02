Verve Group Aktie
WKN DE: A3D3A1 / ISIN: SE0018538068
02.03.2026 12:27:03
SDAX-Handel aktuell: SDAX fällt am Montagmittag zurück
Der SDAX sinkt im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 1,69 Prozent auf 17 887,83 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 96,567 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 3,14 Prozent auf 17 622,86 Punkte an der Kurstafel, nach 18 194,96 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17 917,84 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 622,86 Zählern.
SDAX-Entwicklung auf Jahressicht
Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 02.02.2026, einen Stand von 18 128,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.12.2025, lag der SDAX-Kurs bei 16 517,44 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, wies der SDAX 14 847,45 Punkte auf.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 3,07 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SDAX liegt derzeit bei 18 480,20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 17 174,39 Zähler.
Top- und Flop-Aktien im SDAX
Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Alzchem Group (+ 4,97 Prozent auf 156,40 EUR), secunet Security Networks (+ 1,16 Prozent auf 192,00 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 0,62 Prozent auf 80,90 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 0,51 Prozent auf 27,54 EUR) und MBB SE (+ 0,49 Prozent auf 205,00 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil Nagarro SE (-6,57 Prozent auf 52,60 EUR), SMA Solar (-5,63 Prozent auf 30,52 EUR), Douglas (-5,60 Prozent auf 11,12 EUR), pbb (-4,23 Prozent auf 3,44 EUR) und Verve Group (-4,02 Prozent auf 1,34 EUR).
Die teuersten Unternehmen im SDAX
Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Schaeffler-Aktie. 423 293 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 9,789 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder
Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,32 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Mutares
Aktien in diesem Artikel
|Alzchem Group AG
|157,00
|4,53%
|Douglas AG
|11,22
|-4,10%
|FRIEDRICH VORWERK
|80,00
|-0,74%
|MBB SE
|204,50
|0,74%
|Mutares
|30,25
|-3,04%
|Nagarro SE
|53,30
|-4,14%
|pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
|3,44
|-3,15%
|Schaeffler AG
|10,19
|-0,78%
|secunet Security Networks AG
|190,40
|1,82%
|SMA Solar AG
|30,98
|-3,25%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|27,52
|4,64%
|Verve Group
|1,32
|-2,00%
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|17 972,51
|-1,22%
