SDAX-Handel aktuell: SDAX freundlich

Um 12:08 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,85 Prozent stärker bei 18 896,35 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 92,425 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,906 Prozent auf 18 906,77 Punkte an der Kurstafel, nach 18 736,95 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18 832,41 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 18 906,79 Punkten.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, den Wert von 17 727,33 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.02.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 17 958,54 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, wurde der SDAX mit 16 284,25 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,88 Prozent nach oben. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 906,79 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell KSB SE (+ 4,68 Prozent auf 828,00 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 4,29 Prozent auf 1,41 EUR), Verve Group (+ 4,14 Prozent auf 1,51 EUR), Hypoport SE (+ 3,29 Prozent auf 81,60 EUR) und secunet Security Networks (+ 3,21 Prozent auf 209,00 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen CANCOM SE (-2,38 Prozent auf 26,65 EUR), Dermapharm (-2,33 Prozent auf 48,25 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,26 Prozent auf 37,14 EUR), SMA Solar (-2,22 Prozent auf 66,20 EUR) und 1&1 (-1,51 Prozent auf 22,85 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 377 066 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,095 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,80 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at