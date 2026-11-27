Derzeit zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,40 Prozent höher bei 17 309,44 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 85,182 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,281 Prozent auf 17 289,15 Punkte an der Kurstafel, nach 17 240,68 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 17 490,83 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 17 289,15 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der SDAX bereits um 2,98 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.10.2026, stand der SDAX bei 18 373,06 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 27.08.2026, den Wert von 18 952,55 Punkten. Der SDAX stand noch vor einem Jahr, am 27.11.2025, bei 16 540,29 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,266 Prozent ein. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 15 733,78 Punkten.

SDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell SMA Solar (+ 5,89 Prozent auf 46,76 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 4,70 Prozent auf 7,58 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 4,09 Prozent auf 82,75 EUR), Vincorion (+ 3,53 Prozent auf 16,27 EUR) und OHB SE (+ 3,12 Prozent auf 198,20 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil Ottobock (-4,36 Prozent auf 38,35 EUR), STO SE (-2,45 Prozent auf 95,40 EUR), Drägerwerk (-2,38 Prozent auf 115,00 EUR), HORNBACH (-2,13 Prozent auf 91,90 EUR) und Mutares (-1,51 Prozent auf 26,10 EUR) unter Druck.

Die teuersten SDAX-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die HelloFresh-Aktie aufweisen. 231 207 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 5,340 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel

Die Mutares-Aktie präsentiert mit 1,31 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die HAMBORNER REIT-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,83 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at